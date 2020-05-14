Экономика

Вести.RuВести.Ru«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
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«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
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Актив в Венесуэле записали на ЧОП из Рязани. От него отказалась «Роснефть»

URA.Ru05:43

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Вести.Ru04:54

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Интерфакс03:58
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

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В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
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РИА Новости вчера в 17:34
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РИА Новости 11:44
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Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику

Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику. На эти заводы приходится около 35% экспорта говядины, отправляемой в Китай.
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Общество

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
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Общество

Беларусь ждет от МВФ финансирования на фоне неблагоприятных условий

Идут переговоры о привлечении быстрого финансирования в объеме до 900 миллионов долларов Александр Лукашенко ждет привлечения внешнего финансирования, в том числе от Международного валютного фонда.
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Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикацию о России

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Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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Политика

Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы

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Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
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В Сети появились данные о смартфонах Honor X10 и X10 Pro

В Сети появились данные о новых китайских смартфонах Honor X10 и X10 Pro.
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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

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Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
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Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины имеют право не обслуживать покупателей без медицинских масок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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