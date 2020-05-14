Экономика

РБКРБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Интерфакс03:58

Подробнее о событии

Российский нефтяной актив в Венесуэле переписали на рязанскую фирму

62инфо11:07

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

РБК10:16

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Интерфакс03:58

Владельцем нефтяного актива «Роснефти» в Венесуэле стало рязанское ЧОП

Новая газета07:16

Актив в Венесуэле записали на ЧОП из Рязани. От него отказалась «Роснефть»

URA.Ru05:43

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Вести.Ru04:54

Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получило ЧОП из Рязани

Ведомости09:58
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

RT на русском 08:36
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Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
38
Здоровье

Коронавирус в Ивановскую область продолжают привозить из Москвы

Из числа новых заболевших: 35 – выявили в группе больных ОРВИ и пневмониями, 61 – по контакту с ранее заболевшими; в их числе 48 – студенты из общежития сельхозакадемии.
Кстати.News 05:37
23
Происшествия

Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей

Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
РБК 02:40
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,5K
Происшествия

Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки

Обозреватель Врн 09:10
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Экономика

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
Ведомости 12 мая в 16:48
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Политика

Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
293
Здоровье

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
87
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Газета.Ru 05:55
Общество

Путину сообщили об опухоли Заворотнюк

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
РИА Новости 08:13
117
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,4K
Общество

Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
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Гаджеты

Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире

В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
36
Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
115
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Армия и оружие

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными

РИА Новости 10:40
36
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Культура

Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире

Кабельный канал USA Network принял решение не продлять на третий сезон свой нашумевший сериал «Судная ночь».
Киноафиша России 03:26
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина осталась одна после выписки из больницы

Live24 08:39
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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