Экономика
РБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось
Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.Интерфакс03:58
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
RT на русском 08:36
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Здоровье
Коронавирус в Ивановскую область продолжают привозить из Москвы
Из числа новых заболевших: 35 – выявили в группе больных ОРВИ и пневмониями, 61 – по контакту с ранее заболевшими; в их числе 48 – студенты из общежития сельхозакадемии.
Кстати.News 05:37
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
РБК 02:40
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки
Обозреватель Врн 09:10
Экономика
Россию ждет один из рекордных урожаев зерна
В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т.
Ведомости 12 мая в 16:48
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози
Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Газета.Ru 05:55
Общество
Путину сообщили об опухоли Заворотнюк
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
РИА Новости 08:13
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Культура
Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире
Кабельный канал USA Network принял решение не продлять на третий сезон свой нашумевший сериал «Судная ночь».
Киноафиша России 03:26
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55