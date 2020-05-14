Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.

с чего всё началось

80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.

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