Экономика
Вести.Ru«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.Интерфакс03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
РБК 02:40
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей
Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
RuNews24.ru 08:43
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК 07:41
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Экономика
Фьючерсы на индексы США растут в ожидании выступления главы ФРС
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:36
Общество
ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Культура
HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла
Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
RT на русском 04:18
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Игры
Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5
Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
Коммерсантъ 07:29
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52