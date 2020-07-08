с чего всё началось

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем экспертиза не выявила прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах.

Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 29

Происшествия В Москве задержали Петра Верзилова Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно. 126

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 282

Общество СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. 43

Здоровье Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%. 3

Общество В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля. 111

Политика Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. 12

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 18

Общество В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва". 317

Автоспорт Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1". 2

Экономика «Иркут» в 2020-2021 гг. планирует поставить авиакомпаниям 59 самолетов Корпорация "Иркут" рассчитывает в 2020-2021 годах поставить авиакомпаниям 59 самолетов, сообщил гендиректор авиапроизводителя Равиль Хакимов в ходе выступления в Совете Федерации.

Общество Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе Число смертей в июне 2020 года в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 400 и составило 3606, следует из официальной статистики органов ЗАГС региона. 15

Фигурное катание Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.

Космос Космонавтам предложили летать на Марс через Венеру Гравитационный маневр у Венеры поможет значительно сэкономить топливо при полете на Марс, а также сократить длительность миссий, сообщают исследователи в докладе, подготовленном для Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 2023-2032. 2

Политика Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2,4K