Коронавирус
РБКРосздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем экспертиза не выявила прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах.
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с чего всё началось
В ходе проверки были выявлены «нарушения производственных процессов», а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» «эксплуатационной и технической документации», сообщается на сайте Росздравнадзора.Коммерсантъ08:35
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Росздравнадзор не увидел связи между пожаром в больнице Петербурга и неисправным аппаратом ИВЛ
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Росздравнадзор не выявил связи между нарушением работы аппаратов ИВЛ «Авента-М» и их возгораниями
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