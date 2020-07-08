Коронавирус
РБКРосздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Сотрудники Росздравнадзора обнаружили на предприятии нарушения производственных процессов и выявили несоответствие производимых аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. Вместе с тем экспертиза не выявила прямой связи между этими нарушениями и возгораниями «Авента-М» в больницах.
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с чего всё началось
«Впрочем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ ''Авента-М'' не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями»,— говорится в сообщении Росздравнадзора.Коммерсантъ12:26
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Росздравнадзор не увидел связи между пожаром в больнице Петербурга и неисправным аппаратом ИВЛ
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Росздравнадзор не выявил связи между нарушением работы аппаратов ИВЛ «Авента-М» и их возгораниями
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