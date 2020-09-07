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РБК
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
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Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ru07:21
News.ru

В российских больницах скрывали смертность от коронавируса

News.ru07:30
Ведомости

Глава Росздравнадзора заявила о неточностях в статистике смертности от COVID-19

Ведомости07:30
Росбалт

В России нашлись больницы, которые скрывали смертность от COVID-19

Росбалт07:39
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБК06:42
Эхо Москвы

В России за сутки выявили еще почти 5200 случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы04:06
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ru02:39

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новостивчера в 09:59
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Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com5 сентября в 04:01
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Актер Стивен Сигал прилетел в Крым

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», – написал он.
Evo-rus.com06:19
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Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Цены на нефть обвалились в понедельник, 7 сентября, до уровня конца июля 2020 года из-за решения Саудовской Аравии за пять месяцев максимально снизить стоимость сырья для азиатских покупателей.
Lenta.ru07:30
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Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
Новый День06:52