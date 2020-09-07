Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».В источнике
С чего всё началось
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
Подробнее о событии