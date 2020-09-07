Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

По состоянию на конец июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 сентября в России умерли от коронавируса 17,7 тыс. человек, из них в Москве и Московской области – 6 тыс.
Medvestnik.ruвчера в 02:39
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 16:46
Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19
Министр отметил, что увеличение смертности связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Министр здравоохранения поправил главу Росздравнадзора, говорившую об искажённой статистке по смертности от COVID

Эхо Москвывчера в 15:36
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русскомвчера в 10:07
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ruвчера в 07:21
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАССвчера в 08:12
РИА Новости

Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новостивчера в 08:14
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБКвчера в 06:42
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 02:39

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
RT на русскомвчера в 12:09
428

Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.
Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»
ФАН5 сентября в 07:49

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
3

Что такое великое противостояние планет?

Противостоянием (оппозицией) называют такое расположение небесного тела, когда разница эклиптических долгот его и Солнца составляет 180°. Таким образом, центры планеты и Солнца оказываются точно на одной прямой, при этом Земля располагается на этой прямой между Солнцем и планетой.
Аргументы и Факты17:09

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
228

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
128

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИвчера в 10:29
2