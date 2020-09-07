По состоянию на конец июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 сентября в России умерли от коронавируса 17,7 тыс. человек, из них в Москве и Московской области – 6 тыс.

Medvestnik.ru вчера в 02:39