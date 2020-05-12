Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

с чего всё началось

Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор. Проверки пройдут в медучреждениях, где на днях произошли пожары, сообщает пресс-служба ведомства.

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