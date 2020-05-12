Происшествия
Российская газетаРосздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор. Проверки пройдут в медучреждениях, где на днях произошли пожары, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.ТАСС04:55
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Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Общество
В Липецкой области отменяют режим самоизоляции
Липецк, 12 мая 2020, 17:29 — REGNUM В Липецкой области приостанавливают действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции.
REGNUM 10:29
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 08:29
Происшествия
Фото: Фура столкнулась с двумя иномарками в Подмосковье, есть погибшие
В результате погибли два человека – мужчина и женщина, которые находились в Dodge. По информации РЕН ТВ, также есть еще один погибший.
РЕН ТВ 08:50
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Происшествия
16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе
В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие
Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок
Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Lenta.ru 09:00