Общество

ВедомостиВедомостиРосздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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с чего всё началось

Знак различия

Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.
Российская газетавчера в 10:20

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