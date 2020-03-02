Общество
ВедомостиРосздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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с чего всё началось
Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.Российская газетавчера в 10:20
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Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Музыка
Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Политика
Экс-лидер «Айдара» задержан по запросу России
Экс-глава националистского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Футбол
Жена топ-менеджера «Газпром-медиа» призналась, на что у нее уходит миллион рублей
Супруга влиятельного топ-менеджера призналась, на что потратит миллион рублей.
Авто
Компания Mercedes раскрыла свои новые гибриды
Как уже неоднократно сообщалось, компания Mercedes была намерена представить на автосалоне в Женеве новые гибридные версии своих моделей.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Политика
Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу
Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Общество
Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Игры
Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м
По данным исследовательской компании SuperData, в 2019 году совокупный доход разработчиков видеоигр для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных устройств составил $120,1 млрд — и это рекордный показатель за всю историю отрасли.
Общество
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Политика
Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России
Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.