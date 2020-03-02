Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.

с чего всё началось

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Экономика ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Авто Компания Mercedes раскрыла свои новые гибриды Как уже неоднократно сообщалось, компания Mercedes была намерена представить на автосалоне в Женеве новые гибридные версии своих моделей.

Политика Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Общество Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.