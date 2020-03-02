Общество
ВедомостиРосздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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с чего всё началось
Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.Российская газетавчера в 10:20
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Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Политика
Путин высказался о несанкционированных акциях оппозиции
Путин напомнил, что по закону можно выразить свою точку зрения с помощью публичных акций, но получив разрешение на их проведение.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Авто
Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов
Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций, и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Здоровье
ЧП в поликлинике. У жителя Сургутского района подозревают коронавирус
Сегодня житель поселка Белый Яр обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание и высокую температуру.
Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Наука
Ученые объяснили световую и звуковую чувствительность людей с аутизмом
Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Брауна предложили объяснение явлению повышенной сенсорной чувствительности у людей с аутизмом.
Музыка
Как фанаты ждут концерт Тилля Линдеманна в Петербурге
После концерта в Петербурге группа сыграет в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Перми, Казани и Воронеже.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
В Кремле надеются минимизировать риск конфронтации России и Турции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются абсолютно минимизировать риск конфронтации между российскими и турецкими силами.
Происшествия
Челябинского депутата обвинили в воровстве 16 млн рублей из бюджета
В суд направлено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания области Константина Толкачева, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Общество
Раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru
Раздел, посвященный рекомендациям и мерам профилактики нового коронавируса, появился на сайте мэра и правительства столицы mos.ru.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.