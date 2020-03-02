Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.

с чего всё началось

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

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