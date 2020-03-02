Общество
ВедомостиРосздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
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с чего всё началось
Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе.Российская газетавчера в 10:20
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Кино
Вручены призы 70-го Берлинского фестиваля
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Биатлон
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию
3 марта Президент России Владимир Путин предложил внести дополнительные поправки в основной закон страны.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Происшествия
Мать Криштиану Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт
Общество
Дерипаска подал иск против Навального
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального. Заявление касается фактов, имеющих юридическое значение.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Происшествия
Блогер подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом в бане в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Гаджеты
Ожидаемый миллионами iPhone 9 (iPhone SE 2) позирует на фото
Смартфон iPhone 9, который также называют iPhone SE 2, является одной из самых ожидаемых новинок первой половины 2020 года.
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Политика
Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии
Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Здоровье
Власти Британии представили план на случай пандемии коронавируса
В случае пандемии коронавируса в Британии к обеспечению общественного порядка могут быть привлечены вооруженные силы, будут закрыты школы, а работодатели переведут сотрудников на работу на дому, говорится в плане правительства страны по противодействию заболеванию.
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Политика
В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях
Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.