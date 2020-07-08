с чего всё началось

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку. Ранее в МЧС заявили, что наиболее вероятными источниками огня стали аппараты ИВЛ.

Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ

Футбол ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Общество На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу. 12

Общество Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток. 524

Футбол Зенит — Сочи 2:1 Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отправился в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ заявил комментатор Михаил Моссаковский.

Политика На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.

Происшествия Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции «Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья. 21

Футбол «Спартак» нашел нового генерального директора Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.

Космос Компания Virgin Galactic анонсировала показ кабины корабля для космических туристов Руководство компании считает интерьер кабины космоплана важнейшим элементом будущей миссии, ведь именно от неё зависит, какие ощущения получат первые космические туристы.

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 14

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 298

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 71

Гаджеты IPhone 12 5G получит новый дисплей Цена на iPhone 12 5G вырастет по сравнению с флагманом прошлого года, в этом мы уверены. 7

Авто Литва пополняет агропарки комбайнами «Ростсельмаша» Российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» расширяет экспортные поставки и постепенно захватывает рынок Литвы.

Происшествия Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя. 2

Футбол Авен: «Ничего нового в „Спартаке“ не происходит. Мы к этому привыкли» Председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» и болельщик «Спартака» Петр Авен прокомментировал прекращение сотрудничества между красно-белыми и теперь уже экс-генеральным директором команды Томасом Цорном.

Футбол «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ Московские "Спартак" и "Локомотив" обнародовали стартовые составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Кино Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана. 19

Происшествия Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.