Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.В источнике
С чего всё началось
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ruвчера в 02:39
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Lenta.ruвчера в 16:46
Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19
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Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 02:39