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REGNUM
REGNUM

Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19

В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ruвчера в 02:39
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 16:46
Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19
Министр отметил, что увеличение смертности связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями
Подробнее о событии
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русскомвчера в 10:07
Эхо Москвы

Глава Росздравнадзора: Российские больницы искажали данные по смертности от коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:25
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАССвчера в 08:12
РИА Новости

Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новостивчера в 08:14
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ruвчера в 07:21
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБКвчера в 06:42
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 02:39

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК19:41

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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Куарежма стал игроком «Витории Гимараэш»

Последний год Куарежма выступал за турецкий клуб «Касымпаша», в составе которого он сыграл 26 матчей и забил четыре гола, Рикарду покинул клуб на правах свободного агента, таким образом, «Витории Гимараэш» он достался бесплатно.
Евро-футбол.рувчера в 14:58

В России создали биоматериал для остановки кровотечения

Российские ученые разработали материал для остановки кровотечения на базе наночастиц серебра и двух видов биополимерных волокон, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского химико-технического университета им. Менделеева (РХТУ).
Rambler News Serviceвчера в 07:29
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