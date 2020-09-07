Радио Комсомольская правда 2 23

В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.

С чего всё началось Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19 Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. Medvestnik.ru вчера в 02:39