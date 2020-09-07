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РИА Новости
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник".В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
Подробнее о событии
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАСС08:12
Эхо Москвы

Глава Росздравнадзора: Российские больницы искажали данные по смертности от коронавируса

Эхо Москвы11:25
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новости08:14
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русском10:07
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ru07:21
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБК06:42
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ru02:39

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
Взгляд.ру05:54
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что несмотря на все проблемы и разногласия граждане Белоруссии и России сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".
Капитал страны13:07
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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