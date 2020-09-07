Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем

Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что вернется на родину тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки и противостояния в стране, а он сможет прийти к власти мирным путем.