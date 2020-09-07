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РИА Новости
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник".В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
Подробнее о событии
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русском10:07
Эхо Москвы

Глава Росздравнадзора: Российские больницы искажали данные по смертности от коронавируса

Эхо Москвы11:25
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ru07:21
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАСС08:12
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новости08:14
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБК06:42
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ru02:39

Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Среди негативных последствий для организма после перенесенного коронавируса специалисты выделают так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов перенесших заболевание.
Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса
9111.ru12:15
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Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
3,4K

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Джонсон и Макрон обсудили ситуацию по делу отравления Навального

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макарон провели беседу по телефону, в рамках которой обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального.
News.ru11:30
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