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РИА Новости
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
Подробнее о событии
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русском10:07
Эхо Москвы

Глава Росздравнадзора: Российские больницы искажали данные по смертности от коронавируса

Эхо Москвы11:25
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ru02:39
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАСС08:12
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ru07:21
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБК06:42
РИА Новости

Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новости08:14

МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБК15:19

«Кошелек Лукашенко» приобрел недвижимость в Лондоне на 1,8 млрд рублей

Один из самых известных «спонсоров» белорусских госпроектов – предприниматель Владимир Пефтиев – купил в столице Великобритании недвижимости на 1,8 миллиарда российских рублей (18 млн фунтов стерлингов), сообщила газета The Times.
Финансовая газета11:12
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В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNews05:46