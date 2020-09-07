Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.В источнике
С чего всё началось
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом. Часть медучреждений оформляли этих пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Medvestnik.ru02:39
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