Общество
Говорит Москва«Рот Фронт» будет судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»
«Рот Фронт» уже подавал подобный иск в 2017 году и выиграл суд, однако в 2018 году решение было аннулировано. Сейчас кондитерская фабрика попросила суд отменить решение об отклонении своего возражения и получила положительный ответ.
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Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Газета.Ru 04:09
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Транспорт
РЖД возвращают отмененные из-за коронавируса поезда
РЖД начали возвращать в график поезда дальнего следования, которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19.
Профиль 04:42
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Здоровье
Ещё 90 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки ещё 90 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 24 мая в 04:04
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Культура
О съемках сцен секса рассказал актер сериала «Великая»
Роль Петра III в комедийном сериале «Великая» исполнил актер Николас Холт.
Соловей.Инфо 05:22
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II по видеосвязи поговорила с Гарри, Меган и Арчи
21 апреля королева отпраздновала 94 день рождения и поговорила по видеосвязи с Гарри, Меган и Арчи.
Версия.Инфо 05:04
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра
Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
Городской32 (Брянск) вчера в 08:48
Футбол
Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»
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Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
РИА Новости 05:05
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
Здоровье
В России резко выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Экономика
В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора
Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили 03:00
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17