Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн«Рот Фронт» судится с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на электронные материалы суда ЕС, российская компания «Рот Фронт» начала судиться с украинской Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка». Уточняется, что российская компания требует запрета для Roshen на использование изображение, чтобы не запутать покупателей.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

Lenta.ru00:17

«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

РИА Новости02:30

Суд ЕС рассмотрит иск «Рот Фронт» к Roshen из-за обертки конфет

Известия01:44

«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за обертки конфет «Ромашка»

Газета.Ru02:36

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Коммерсантъвчера в 23:44

Суд ЕС разберет иск «Рот Фронта» к Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

РБКвчера в 20:31

В ЕС продолжился суд между Roshen и «Рот-Фронт» из-за этикетки

REGNUMвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

РИА Новости 01:48
422
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
642
Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
9
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
9
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
207
Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
18
Общество

В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 68, общее количество заболевших превысило 1,7 тысячи, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:42
Космос

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
20
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
20
Футбол

«Манчестер Сити» нашел замену для Сане

«Манчестер Сити» определился с заменой для нападающего Лероя Сане, который, скорее всего, перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.Daily Mail сообщает, что «горожане» предпримут попытку заполучить форварда «Байера» Леона Бэйли.
Soccer.ru 03:11
Армия и оружие

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
160
Армия и оружие

США оказались слабо подготовлены к атакам террористов

Последнее время террористы участили свои вылазки и проводят успешные атаки на иракской и сирийской территории.
ГЛАС.RU 03:58
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
1,7K
Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
40
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,3K
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
485
Футбол

Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
2
Фигурное катание

«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok

iReactor вчера в 04:48
4
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
3
Гаджеты

Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II

Экономика сегодня вчера в 08:38
6
Футбол

Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

Евро-футбол.ру 01:11
Политика

Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием

Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат.
РБК вчера в 10:05
1,9K
Армия и оружие

Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»

Хакасия-Информ вчера в 00:33
20
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Общество

В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 03:38
Экономика

ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное