Общество
Моя Москва.онлайн«Рот Фронт» судится с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на электронные материалы суда ЕС, российская компания «Рот Фронт» начала судиться с украинской Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка». Уточняется, что российская компания требует запрета для Roshen на использование изображение, чтобы не запутать покупателей.
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Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
РИА Новости 01:48
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 68, общее количество заболевших превысило 1,7 тысячи, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:42
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Футбол
«Манчестер Сити» нашел замену для Сане
«Манчестер Сити» определился с заменой для нападающего Лероя Сане, который, скорее всего, перейдёт в «Баварию» в летнее трансферное окно.Daily Mail сообщает, что «горожане» предпримут попытку заполучить форварда «Байера» Леона Бэйли.
Soccer.ru 03:11
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
Армия и оружие
США оказались слабо подготовлены к атакам террористов
Последнее время террористы участили свои вылазки и проводят успешные атаки на иракской и сирийской территории.
ГЛАС.RU 03:58
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Футбол
Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Гаджеты
Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II
Экономика сегодня вчера в 08:38
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру 01:11
Политика
Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием
Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат.
РБК вчера в 10:05
Армия и оружие
Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»
Хакасия-Информ вчера в 00:33
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 03:38
Экономика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30