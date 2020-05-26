Из материалов Европейского суда следует, что "Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать для своей продукции этикетку, дизайн которой схож с оформлением упаковки российских конфет "Ромашки". В 2017 "Рот Фронт" добился запрета через суд, однако по итогам апелляции решение было аннулировано.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 77

Происшествия В Самарской области загорелись 11 жилых домов В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. 3

Происшествия На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы 26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. 317

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Общество Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли». 61

Авто Государство выделит на производство новой Lada Niva бюджетные деньги Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ. 16

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 971

Армия и оружие Военные продезинфицируют объекты в Шимановске Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицируют объекты в Шимановске, где произошла вспышка коронавируса. 1

Шоу-бизнес Популярная рэперша снялась в рекламе нижнего белья Рианны Популярная американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась в рекламной фотосессии собственного бренда поп-исполнительницы Рианны Savage X Fenty.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 22

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 717

Экономика Китай осознал, что находится в положении «холодной войны» с США Китай постепенно переходит к «опоре на собственные силы» («полная система внутреннего потребления»), но на этот раз в расчете на собственные высокие технологии в стремлении сделать их целиком независимыми от импортных составляющий и технических решений, прежде всего от США.

Авто Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год. 9