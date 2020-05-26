Общество
РИА Новости«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»
Из материалов Европейского суда следует, что "Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать для своей продукции этикетку, дизайн которой схож с оформлением упаковки российских конфет "Ромашки". В 2017 "Рот Фронт" добился запрета через суд, однако по итогам апелляции решение было аннулировано.
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Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»
Российская газета 02:02
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирусную инфекцию.
Pro Город Владимир вчера в 04:00
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Авто
Государство выделит на производство новой Lada Niva бюджетные деньги
Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ.
32CARS.ru вчера в 11:20
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Спорт
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Армия и оружие
Военные продезинфицируют объекты в Шимановске
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицируют объекты в Шимановске, где произошла вспышка коронавируса.
Телепорт 01:42
Шоу-бизнес
Популярная рэперша снялась в рекламе нижнего белья Рианны
Популярная американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась в рекламной фотосессии собственного бренда поп-исполнительницы Рианны Savage X Fenty.
Lenta.ru 02:14
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Армия и оружие
Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»
Хакасия-Информ вчера в 00:33
Наука
Учeных шoкирoвали раccказы людeй, переживших клиничeскую смeрть
Рассказы людей о видениях, происходящих в момент клинической смерти шокировали израильских учёных, сообщает информационно-новостное издание Ugpressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:08
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Экономика
Китай осознал, что находится в положении «холодной войны» с США
Китай постепенно переходит к «опоре на собственные силы» («полная система внутреннего потребления»), но на этот раз в расчете на собственные высокие технологии в стремлении сделать их целиком независимыми от импортных составляющий и технических решений, прежде всего от США.
Новостной фронт 02:23
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня вчера в 09:26
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39