Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Суд ЕС разберет иск «Рот Фронта» к Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

РБКвчера в 20:31

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Коммерсантъвчера в 23:44

«Рот Фронт» подал иск к Roshen из-за обертки конфет «Ромашка»

Adindex.ruвчера в 22:27

«Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

Lenta.ru00:17

В ЕС продолжился суд между Roshen и «Рот-Фронт» из-за этикетки

REGNUMвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

REGNUM 00:40
604
Общество

Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19

Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
96
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан 24 мая в 11:53
4
Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
8
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
25
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
187
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
1,3K
Космос

Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной

В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
35
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
17
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
128
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
162
Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
1,5K
Футбол

Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».
Бомбардир.ру вчера в 05:20
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
38
Происшествия

Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

Вести.Ru вчера в 14:41
6
Путешествия

В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий

С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Газета.Ru вчера в 16:54
3
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
1,7K
Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru вчера в 19:06
7
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
2
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
675
Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Авто

На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги

В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
Car.ru вчера в 13:26
12
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Космос

Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом

Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости 01:00
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости 24 мая в 07:56
282
Общество

Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
18
Здоровье

В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19

Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
15
Футбол

Срна: «„Динамо“ Сёмина было самым сильным после эры Лобановского»

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна вспомнил о победе в Кубке УЕФА, а также назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Сёмина одним из сильнейших в истории клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рошен
Украинская компания
Украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы, входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира. Главный офис компании расположен в Киеве. Продукция представлена в более чем 30 странах мира, включая Казахстан, Республику Беларусь, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Молдавию, Китай, Израиль, Латвию, Литву, Иорданию, Японию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рот Фронт
Шоколадно-кондитерская фабрика в Москве, входит в компанию «Объединённые кондитеры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное