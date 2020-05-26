Общество
Коммерсантъ«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС
Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
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Общество
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан 24 мая в 11:53
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
Футбол
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».
Бомбардир.ру вчера в 05:20
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию
Вести.Ru вчера в 14:41
Путешествия
В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий
С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Газета.Ru вчера в 16:54
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru вчера в 19:06
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170
Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
Car.ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Космос
Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом
Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости 01:00
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости 24 мая в 07:56
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
Здоровье
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
Футбол
Срна: «„Динамо“ Сёмина было самым сильным после эры Лобановского»
Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна вспомнил о победе в Кубке УЕФА, а также назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Сёмина одним из сильнейших в истории клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 02:00