Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

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