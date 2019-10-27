Армия и оружие

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Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.
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Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Коммерсантъвчера в 23:34

Рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани

ТАССвчера в 22:01

Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией

Российская газетавчера в 23:03

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

РИА Новостивчера в 22:43

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известиявчера в 22:15

Жители Кобани приветливо встретили российскую военную полицию

РЕН ТВвчера в 22:09

Российская военная полиция проведёт совместное с Турцией патрулирование

RT на русскомвчера в 23:07
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

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По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
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Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях

Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

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Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
РБК 07:23
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ

Встреча 14-го тура РПЛ пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 16.30 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
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Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

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На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

BFM.ru 06:10
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В Китае уже можно заказать GeForce GTX 1660 Super. Цена не радует

Пока Nvidia только готовится официально представить видеокарту GeForce GTX 1660 Super, китайские продавцы уже поспешили включить ее в свои каталоги.
iXBT.com 04:46
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
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Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada

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Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности

Сам же Николаев поддержал возлюбленную и поблагодарил ее за прекрасную дочь. Певец назвал жену «смыслом своей жизни».
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Общество

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
РЕН ТВ 02:21
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

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Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой

Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.
Вести.Ru 08:05
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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