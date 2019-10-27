Армия и оружие
Народные новостиРота российской военной полиции прибыла в Кобани на севере Сирии
Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.
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Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
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Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
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«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ
Встреча 14-го тура РПЛ пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 16.30 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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В Китае уже можно заказать GeForce GTX 1660 Super. Цена не радует
Пока Nvidia только готовится официально представить видеокарту GeForce GTX 1660 Super, китайские продавцы уже поспешили включить ее в свои каталоги.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
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Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada
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Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности
Сам же Николаев поддержал возлюбленную и поблагодарил ее за прекрасную дочь. Певец назвал жену «смыслом своей жизни».
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Общество
Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище
Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Общество
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой
Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.