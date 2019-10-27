Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.

Рота российской военной полиции прибыла в Кобани на севере Сирии

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