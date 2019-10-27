Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиРота российской военной полиции прибыла в Кобани на севере Сирии

Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.
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Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.
РИА Новостивчера в 22:43

Подробнее о событии

Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Коммерсантъвчера в 23:34

Жители Кобани приветливо встретили российскую военную полицию

РЕН ТВвчера в 22:09

Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией

Российская газетавчера в 23:03

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

РИА Новостивчера в 22:43

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известиявчера в 22:15

Российская военная полиция проведёт совместное с Турцией патрулирование

RT на русскомвчера в 23:07

Рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани

ТАССвчера в 22:01
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Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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Происшествия

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Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
РБК 05:14
Политика

Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области

План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Политика

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УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
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Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

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Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Хоккей

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BFM.ru 02:49
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» собрала в российском прокате 1 млрд рублей

Фантастический фильм «Малефисента: Владычица тьмы» собрал в российском прокате 1 млрд рублей.
Культуромания 05:16
Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Зеленский заявил о желании услышать «украинцев» Донбасса

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В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
Агентство Москва вчера в 01:53
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

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Газета.Ru вчера в 04:46
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
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Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
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В торговом центре «Афимолл Сити» в Москве произошло задымление

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В Литве хотят запретить покупку российского СПГ

Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.
ИА REX 25 октября в 03:00
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Общество

Россияне стали тратить больше на автомобильные штрафы

Автомобильных хулиганов в России стали наказывать строже. Среднегодовой платеж по штрафам на одного водителя заметно увеличился.
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