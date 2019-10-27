Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиРота российской военной полиции прибыла в Кобани на севере Сирии

Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Коммерсантъвчера в 23:34

Российская военная полиция проведёт совместное с Турцией патрулирование

RT на русскомвчера в 23:07

Рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани

ТАССвчера в 22:01

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

РИА Новостивчера в 22:43

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известиявчера в 22:15

Жители Кобани приветливо встретили российскую военную полицию

РЕН ТВвчера в 22:09

Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией

Российская газетавчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Политика

В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
RT на русском 03:37
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Российская газета 01:49
Автоспорт

Ферстаппен лишился поула Гран-при Мексики

Нева Спорт 02:40
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК вчера в 03:20
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста вчера в 12:57
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер 25 октября в 05:39
Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали более 50 талибов

На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском 03:09
Футбол

«Зенит» вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов»

Нева Спорт вчера в 08:12
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Фигурное катание

Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета вчера в 18:20
Культура

Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»

Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:33
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Слово и Дело вчера в 23:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке турецкой армии на позиции курдов в Сирии

Армия Турции начала атаку на позиции курдских ополченцев в районе Абу-Расейн на севере провинции Хасеке в Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 15:15
Общество

Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

В 334 тысяч долларов был оценен кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе.
Свободная Пресса 00:59
Общество

Почти половина россиян не желает давать деньги в долг

Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.
ФедералПресс 02:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
РБК 03:16
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35
Киберспорт

Blizzard изменила иконку Diablo 2

Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
CyberSport.ru 25 октября в 09:25
Хоккей

Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:00
Армия и оружие

Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»

Дни24 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное