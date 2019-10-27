Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, находящийся в северной части Сирийской Арабской Республики. Цель прибытия военнослужащих – патрулирование территории, освобожденной от курдских боевиков, совместно с турецкими военными.

Политика Бутина заявила, что зря считала США правовым государством Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.

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Происшествия В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

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Общество Почти половина россиян не желает давать деньги в долг Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

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