В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.

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Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

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