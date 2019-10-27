Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.
РИА Новостивчера в 22:43

Подробнее о событии

Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Коммерсантъвчера в 23:34

Жители Кобани приветливо встретили российскую военную полицию

РЕН ТВвчера в 22:09

Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией

Российская газетавчера в 23:03

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

РИА Новостивчера в 22:43

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известиявчера в 22:15

Российская военная полиция проведёт совместное с Турцией патрулирование

RT на русскомвчера в 23:07

Рота военной полиции России прибыла в сирийский город Кобани

ТАССвчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 25 октября в 08:28
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Политика

Аксёнов заявил о готовности к переговорам с Киевом по поводу Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов к переговорам с Украиной по поводу признания Крыма российским. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 25 октября в 13:47
Происшествия

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Теннис

L’Equipe: «Даниил Медведев. Царь родился»

Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe.
Спорт-Экспресс 00:45
Шоу-бизнес

Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш

Газета.Ru вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда 25 октября в 08:02
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Технологии

В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

Astera 25 октября в 06:49
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Нантом»

Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
Sport24.ru 25 октября в 14:04
Армия и оружие

Эрдоган грозит начать новую операцию в Сирии

Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдов, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности.
Авторадио 01:27
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Культура

Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма вчера в 13:03
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Ореанда-Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

На верфи Naval Group порезали сталь для головного фрегата типа FDI

24 октября 2019 года на верфи французской компании Naval Group в Лорьяне состоялась церемония резки стали головного фрегата типа FDI (Fregate de Defence et Intervention).
Sudostroenie.info 25 октября в 06:00
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Футбол

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче Ла Лиги

Газета.Ru вчера в 17:47
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru вчера в 16:09
Авто

Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 25 октября в 02:31
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Российская газета вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное