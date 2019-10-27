Армия и оружие
ИзвестияРота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
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В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.РИА Новостивчера в 22:43
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