Армия и оружие
ИзвестияРота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
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с чего всё началось
В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков. Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.РИА Новостивчера в 22:43
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Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске
Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
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Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
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