Шоу-бизнес

Экспресс газетаЭкспресс газетаРотару блистала на «Песне года»

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Ротару блистала на «Песне года» Звезда охотно позировала фотографам и радостно отплясывала на сцене. На «ВТБ-Арене» прошел новогодний концерт «Песня года», в котором приняли участие все без исключения самые яркие звезды шоу-бизнеса.
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Ротару блистала на «Песне года»

Экспресс газета01:12

Софию Ротару с овациями приняли на «Песне года»

OAnews00:43
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