Музыка

ИзвестияИзвестияРотару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике. Об этом 8 декабря сообщила "Газета.ру" "Я очень по вам скучала", — сказала Ротару.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

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Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

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