Музыка
ИзвестияРотару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике. Об этом 8 декабря сообщила "Газета.ру" "Я очень по вам скучала", — сказала Ротару.
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Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
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Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
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Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы после снятия подписки о невыезде
Российская и украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Москву.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
Экономика
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Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
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В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
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Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
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В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.