Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике. Об этом 8 декабря сообщила "Газета.ру" "Я очень по вам скучала", — сказала Ротару.

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

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