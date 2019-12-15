Музыка
REGNUMРотару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве. Соответствующее видео публикует 14 декабря «Пятый канал».
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с чего всё началось
София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.Пятый каналвчера в 14:28
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»
Пятый каналвчера в 14:28
«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём
Комсомольская правдавчера в 16:45
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Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
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Общество
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«Спектр-УФ» является совместным российско-германо-испанским проектом, в результате которого на орбите Земли должен будет оказаться один из самых совершенных инструментов для наблюдения за небом и звездами – ультрафиолетовый телескоп, способный принимать излучение в диапазоне длин волн 10-310 нм.
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Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
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Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца
Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский «Ак Барс».
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Готовящаяся к выходу новинка является кросс-хэтчбеком с дополнительным хвостом-багажником.
Политика
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Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
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Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
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В Росстате предрекли рекордную убыль населения России
Подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) свидетельствуют, что естественная убыль населения России – превышение числа умерших над количеством родившихся – за девять месяцев текущего года достигла отметки в 259 тысяч 600 человек, пишет РИА Новости.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
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Происшествия
Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от майонеза на Новый год
Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом, а отдать предпочтение легким закускам и нежирным блюдам.
Шоу-бизнес
Ротару отказалась от гастрольных туров, ее директор объяснил причину
Концертный директор Софии Ротару объяснил, почему певица София Ротару отказалась от гастролей по России, но при этом согласилась выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в Москве.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.