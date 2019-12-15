Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.
Пятый канал14:28

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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Lenta.ru19:52

«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Комсомольская правда16:45

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

РИА Новости19:13

«Как никогда»: София Ротару оценила приём публики в Москве

News.ru15:40

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

Известия19:48

«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

Пятый канал14:28

Я счастлива, как никогда: София Ротару оценила прием публики в Москве

РЕН ТВ14:23
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

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Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб

Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб.
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Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.
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ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
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В России выявили новый канал утечек персональных данных

Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов.
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Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
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Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

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Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
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На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
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В космосе обнаружили похожий на елочную игрушку объект

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Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

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Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря

Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
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Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

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NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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