София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.

с чего всё началось

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

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