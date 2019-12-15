Музыка
Lenta.ruРотару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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с чего всё началось
София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.Пятый канал14:28
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«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём
Комсомольская правда16:45
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Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
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