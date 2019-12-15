Музыка

РИА НовостиРИА НовостиРотару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Видео с участием певицы появилось в распоряжении "Пятого канала".
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.
Пятый каналвчера в 14:28

Подробнее о событии

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Lenta.ruвчера в 19:52

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

Известиявчера в 19:48

«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Комсомольская правдавчера в 16:45

«Как никогда»: София Ротару оценила приём публики в Москве

News.ruвчера в 15:40

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

РИА Новостивчера в 19:13

«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

Пятый каналвчера в 14:28

Я счастлива, как никогда: София Ротару оценила прием публики в Москве

РЕН ТВвчера в 14:23
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Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57

Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии МиГ-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Avia.pro вчера в 19:02
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Футбол

Н`Голо Канте желает покинуть «Челси»

В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".
ГЛАС.RU 03:35
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Игры

THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

Мир фантастики вчера в 02:27
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

Sport24.ru 01:57
Происшествия

Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Российская газета 03:32
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Футбол

«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР.
Sports.ru вчера в 13:45
Политика

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
RT на русском 02:44
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Футбол

«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо

Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Чемпионат вчера в 14:29
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Здоровье

Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства

Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Рамблер 12 декабря в 01:06
Кино

Премьера фильма «Матрица-4» запланирована на май 2021 года

Коммерсантъ 11 декабря в 23:57
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Общество

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 00:53
Происшествия

Ребёнок и молодой парень погибли при пожаре в Орске

Не совсем трезвый мужчина стоит на балконе и хочет спрыгнуть.
Orsk.ru 01:36
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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