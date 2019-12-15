Музыка
РИА НовостиРотару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Видео с участием певицы появилось в распоряжении "Пятого канала".
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с чего всё началось
София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.Пятый каналвчера в 14:28
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«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём
Комсомольская правдавчера в 16:45
«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»
Пятый каналвчера в 14:28
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
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