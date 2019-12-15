София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.

с чего всё началось

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Видео с участием певицы появилось в распоряжении "Пятого канала".

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

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