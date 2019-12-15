Музыка

РИА НовостиРИА НовостиРотару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Видео с участием певицы появилось в распоряжении "Пятого канала".
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.
Пятый канал14:28

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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Lenta.ru19:52

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

Известия19:48

«Как никогда»: София Ротару оценила приём публики в Москве

News.ru15:40

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

РИА Новости19:13

«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Комсомольская правда16:45

«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

Пятый канал14:28

Я счастлива, как никогда: София Ротару оценила прием публики в Москве

РЕН ТВ14:23
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Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

RT на русском 21:40
Наука

Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток

Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
N+1 10 декабря в 03:35
Авто

Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года

Многие автолюбители помнят времена, когда январь был чуть ли не лучшим месяцем для покупки новой машины.
АвтоВзгляд вчера в 06:22
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru 14:28
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
Политика

В Японии хотят потребовать возвращения всех Курильских островов

Газета.Ru 21:40
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Политика

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
РИА Новости вчера в 16:12
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Политика

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:18
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Общество

В России выявили новый канал утечек персональных данных

Компания изучила инсайдерские утечки информации из российских компаний.
РБК 20:37
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук: «Возникали мысли уйти из „Тайн следствия“»

Петербургская актриса Анна Ковальчук на протяжении многих лет не только блистает на сцене родного театра им. Ленсовета, но и снимается в сериале «Тайны следствия».
StarHit.ru 20:00
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
Хоккей

Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

ФАН 19:06
Наука

Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть

Потребление калия является ранее неизвестным показателем потери веса.
РЕН ТВ 23:08
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК 17:28
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 16 по 22 декабря

На работе у вас появится немного свободного времени – потратьте его на разбор бумаг.
Голос правды (ст. Полтавская) 23:00
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру вчера в 02:16
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В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

Лондонский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.
Life.ru 12 декабря в 16:55
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Кино

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru вчера в 09:08
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru 12 декабря в 19:11
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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