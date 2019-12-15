Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.
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Я счастлива, как никогда: София Ротару оценила прием публики в Москве

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«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Комсомольская правдавчера в 16:45

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

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«Зенит» вновь заинтересовался Акуньей

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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

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Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

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Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова

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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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