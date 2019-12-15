Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.
Пятый каналвчера в 14:28

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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Lenta.ruвчера в 19:52

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

Известиявчера в 19:48

«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»

Пятый каналвчера в 14:28

«Как никогда»: София Ротару оценила приём публики в Москве

News.ruвчера в 15:40

«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём

Комсомольская правдавчера в 16:45

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

РИА Новостивчера в 19:13

Я счастлива, как никогда: София Ротару оценила прием публики в Москве

РЕН ТВвчера в 14:23
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Гаджеты

В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE

МонаВиста вчера в 11:46
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Происшествия

В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке

Первое судебное заседание по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке состоится 16 декабря в Омске, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
ТАСС 00:41
Футбол

Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Газета.Ru вчера в 02:27
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
РИА Новости 13 декабря в 16:12
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

ТК Звезда вчера в 23:07
Политика

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

РИА Новости вчера в 22:31
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Авто

«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию

Весной этого года компания Mitsubishi представила на рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Новые автомобили 12 декабря в 22:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Наука

Российские ученые изучили животворную силу Алтайских озер

12.12.19 Содовые озера, расположенные в Кулундинской степи Алтайского края являются «крупнейшими поставщиками» азота, необходимого для поддержания биологического круговорота.
Портал Поиск 12 декабря в 10:10
Политика

США рассказали Украине о своих санкциях против «Северного потока-2»

Как утверждает вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон он получил твердые заверения США о готовности немедленно ввести санкции, если компании, ведущие строительство газопровода не прекратят его самостоятельно.
Украина.ру вчера в 08:30
Авто

Эксперты назвали лучшее время для покупки нового автомобиля

Многие автовладельцы помнят те времена, когда лучшим месяцем для покупки новой машины считался январь.
Профиль вчера в 15:54
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Армия и оружие

Ливийская национальная армия сбила турецкий ударный беспилотник

Новостной фронт вчера в 02:27
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Хоккей

«Торонто» обыграл «Эдмонтон», Михеев забросил победную шайбу

Советский спорт вчера в 23:26
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Технологии

«Смартфонное» поколение плохо определяет время по часам со стрелками

Социологический опрос показал, что люди в возрасте от 18 до 24 лет затрудняются определять время по часам со стрелками.
ГТРК Южный Урал вчера в 02:56
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru 13 декабря в 05:15
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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