Музыка
Lenta.ruРотару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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с чего всё началось
София Ротару произвела фурор на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых певица делится впечатлениями от выступления.Пятый каналвчера в 14:28
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«Это счастье!»: Ротару поделилась эмоциями после выступления на фестивале «Легенды РЕТРО FM»
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«Счастлива, как никогда»: София Ротару поблагодарила российскую публику за горячий приём
Комсомольская правдавчера в 16:45
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