Музыка
Lenta.ruРотару вернется в Россию на заработки
По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.
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с чего всё началось
София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей
Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.Комсомольская правда09:25
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