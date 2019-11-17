Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару вернется в Россию на заработки

По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.
Комсомольская правда09:25

Подробнее о событии

София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Комсомольская правда09:25

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда10:53

Гонорар от 3 млн: «Хуторянка» Ротару на этот Новый год решила подзаработать в России - СМИ

Царьград11:50

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru15:00

СМИ узнали о возвращении Ротару с концертами в Россию

Известия16:54

Ротару вернётся на заработки в Россию

News.ru12:37

СМИ: София Ротару вернется в РФ на заработки. В планах — «Песня года» и корпоративы за 3 миллиона рублей

URA.Ru15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Культура

Михалков уверен, что культурный код в России основывается на любви

Мойка78 вчера в 22:07
Происшествия

Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ

Ореанда-Новости вчера в 09:55
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

В ночь на субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории две ракеты.
Российская газета 15 ноября в 19:48
Гаджеты

Microsoft не позволяет обновить Windows 10

Корпорация Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить операционную систему Windows 10.
UfacityNews.ru 15:05
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Политика

Члены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики

Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже, сообщила в пятницу администрация президента Франции Эмманюэля Макрона.
Ведомости 15:23
Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия 13:53
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК 17:48
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru вчера в 02:41
Футбол

Роналду забил 14 голов за Португалию в 2019 году. Это его рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил в заключительной игре квалификации Евро-2020 против Люксембурга (2:0). Это был его 14-й мяч за сборную Португалии в 2019 году.
Sports.ru 16:08
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РБК вчера в 07:21
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Здоровье

Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы

Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Lenta.ru 16:23
Происшествия

Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе

Сахалин.Инфо 17:55
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев обзавелся любимой женщиной

Millionaire.ru 09:12
Политика

Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
Известия 16:50
Политика

Япония отказалась платить больше за военный контингент США

Российская газета 18:02
Происшествия

Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех

В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Известия 08:28
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 18:02
Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Собчак и Богомолов живут в гостевом браке

По предположениям поклонников, знаменитости живут в гостевом браке.
Вечерняя Москва 14:00
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

РИА Новости 09:26
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Evo-rus.com 04:08
Теннис

Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости 15 ноября в 06:25
Гаджеты

Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19

Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Газета DAILY 15 ноября в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное