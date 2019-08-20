Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.

с чего всё началось

По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.

Ротару вернется в Россию на заработки

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