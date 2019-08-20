Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару вернется в Россию на заработки

По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.
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с чего всё началось

София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.
Комсомольская правдавчера в 09:25

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Ротару вернётся на заработки в Россию

News.ruвчера в 12:37

СМИ: София Ротару вернется в РФ на заработки. В планах — «Песня года» и корпоративы за 3 миллиона рублей

URA.Ruвчера в 15:39

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ruвчера в 15:00

СМИ узнали о возвращении Ротару с концертами в Россию

Известиявчера в 16:54

Гонорар от 3 млн: «Хуторянка» Ротару на этот Новый год решила подзаработать в России - СМИ

Царьградвчера в 11:50

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звездавчера в 10:53

София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Комсомольская правдавчера в 09:25
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

RuNews24.ru вчера в 02:20
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Политика

Глава ДНР жёстко ответил на планы Киева по депортации народа Донбасса

ДНР не допустит реализации украинского «плана депортации народа Донбасса» и будет защищать своих жителей всеми доступными методами, включая дипломатические и военные.
Rusvesna.su 02:19
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Армия и оружие

Россия продаёт истребители Су-35 в ОАЭ

Согласно информации, озвученной глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шогаевым, Россия активно ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам поставки в эту страну истребителей Су-35.
Avia.pro вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 16 ноября в 15:05
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Финансы

Рубль слегка повысился к доллару и евро

Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб. Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% - до 63,20 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:19
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Культура

Якутию отметили как самый читающий и успешный в реализации нацпроекта «Культура» регион

ИА ЯСИА 14 ноября в 21:19
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Политика

Астраханские калмыки протестовали в Элисте

Калмыки из Астрахани и Волгограда приехали в Элисту на митинг за отставку и.о. главы администрации столицы Калмыкии.
Астраханские новости 01:03
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Происшествия

В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
REGNUM вчера в 23:35
Политика

Борис Джонсон рассказал о причинах отсутствия доклада по России

Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией, - пишет газета.
Государственные Вести 00:21
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Политика

Моралес заявил о начале гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес, сбежавший из страны, предрёк родине гражданскую войну.
DixiNews 02:06
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Дни24 вчера в 07:58
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Футбол

Сборная России попадает во 2-ю корзину! ЕВРО-2020. Жеребьевка

Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Спорт уик-энд 16 ноября в 18:54
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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