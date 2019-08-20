Музыка
Lenta.ruРотару вернется в Россию на заработки
По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.
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София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей
Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.Комсомольская правдавчера в 09:25
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София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей
Комсомольская правдавчера в 09:25
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