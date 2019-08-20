Музыка

Lenta.ruLenta.ruРотару вернется в Россию на заработки

По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря. Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице.
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София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей - эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России.
Комсомольская правда09:25

Подробнее о событии

СМИ узнали о возвращении Ротару с концертами в Россию

Известия16:54

СМИ: София Ротару вернется в РФ на заработки. В планах — «Песня года» и корпоративы за 3 миллиона рублей

URA.Ru15:39

София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

Комсомольская правда09:25

Ротару вернётся на заработки в Россию

News.ru12:37

Гонорар от 3 млн: «Хуторянка» Ротару на этот Новый год решила подзаработать в России - СМИ

Царьград11:50

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда10:53

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru15:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
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