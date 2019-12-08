Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

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