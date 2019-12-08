Музыка

Газета.RuГазета.RuРотару заявила со сцены, что скучала по российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года - 2019" в Москве, передает РИА "Новости". "Я очень по вам скучала", - обратилась исполнительница к залу со сцены.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

«Я очень по вам скучала»: Ротару выступила на фестивале в Москве

РИА Новости02:21

Выступая в Москве, Ротару призналась, что скучала по российской публике

Московский Комсомолец03:26

Россияне проигнорировали призывы бойкотировать выступление Ротару

URA.Ru02:58

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

Газета.Ru02:46

София Ротару вопреки критике Совфеда выступила в Москве

Национальная служба новостей04:00

72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»

Комсомольская правдавчера в 16:09

Как встретили Софию Ротару в Москве после политического скандала

Super.ruвчера в 15:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:36, Ашберн
Происшествия

Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

REGNUM 02:49
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Политика

Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

REGNUM вчера в 13:51
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Единоборства

Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество

Диетолог назвал причину депрессивности россиян

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Известия вчера в 21:39
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело вчера в 05:46
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники разработали поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Футбол

Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Газета.Ru 04:22
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

На Украине объявлен траур после пожара в одесском колледже

В воскресенье на Украине объявлен день траура по жертвам пожара в одесском колледже экономики.
Московский Комсомолец вчера в 16:42
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал

Малолетний сын композитора Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал.
Актуальные Новости 03:12
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Кино

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

Интерфакс 02:35
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»

Газета.Ru вчера в 17:12
Здоровье

При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление

Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Ugpressa.ru вчера в 07:55
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия вчера в 07:55
Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Нева Спорт 06 декабря в 22:30
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
Игры

Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Ferra вчера в 11:31
Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

Советский спорт вчера в 11:45
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Происшествия

Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали

Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.
RT на русском вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное