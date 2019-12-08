Музыка
Газета.RuРотару заявила со сцены, что скучала по российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года - 2019" в Москве, передает РИА "Новости". "Я очень по вам скучала", - обратилась исполнительница к залу со сцены.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Политика
Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Общество
Диетолог назвал причину депрессивности россиян
Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники разработали поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", сообщает РБК со ссылкой на документ.
Футбол
Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»
Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Происшествия
На Украине объявлен траур после пожара в одесском колледже
В воскресенье на Украине объявлен день траура по жертвам пожара в одесском колледже экономики.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал
Малолетний сын композитора Дмитрия Маликова впервые посетил новогодний бал.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Происшествия
Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали
Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.