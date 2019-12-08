Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года - 2019" в Москве, передает РИА "Новости". "Я очень по вам скучала", - обратилась исполнительница к залу со сцены.

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

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