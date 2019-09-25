Экономика

РБКРБКРотенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому».
РБКвчера в 11:20

Подробнее о событии

РБК: Ротенберг может продать «Газпрому» его крупнейшего подрядчика

ТАСС03:23

Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей

DP.RUвчера в 12:05

Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал

URA.Ruвчера в 22:59

«Газпром» купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца

Ведомостивчера в 14:39

РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей

Forbesвчера в 13:15

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

REGNUM02:29

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

РБКвчера в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Известия вчера в 18:24
Экономика

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле

RT на русском вчера в 23:44
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей вчера в 07:38
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

ТАСС 03:18
Экономика

Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.
АБН вчера в 03:15
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Футбол

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов

Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия

В Челябинске кандидат в депутаты добивается отмены результатов выборов

Полиция Советского района Челябинска расследует пять административных дел о нарушениях на прошедших 8 сентября выборах губернатора и муниципальных депутатов.
Znak.com 03:46
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия

Прокуратура просит не лишать свободы Устинова

Газета.Ru 03:35
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета вчера в 07:57
Космос

Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»

Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
Инфо24 вчера в 13:48
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Футбол

Пять футбольных команд вышли из Кубка России

Команда "Краснодара" продолжила серию поражений, на этот раз уступив победу "Нижнему Новгороду" — 0:1.
УтроNews 02:30
Происшествия

Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Кино

Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»

Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform 24 сентября в 12:07
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru вчера в 03:03
Футбол

Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

Спорт-Экспресс вчера в 22:50
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное