Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому».

с чего всё началось

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

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