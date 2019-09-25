Экономика
РБКРотенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому».РБКвчера в 11:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Известия вчера в 18:24
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
RT на русском вчера в 23:44
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей вчера в 07:38
Экономика
Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.
АБН вчера в 03:15
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Футбол
«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов
Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия
В Челябинске кандидат в депутаты добивается отмены результатов выборов
Полиция Советского района Челябинска расследует пять административных дел о нарушениях на прошедших 8 сентября выборах губернатора и муниципальных депутатов.
Znak.com 03:46
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия
Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
Газета.Ru 03:35
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Космос
Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»
Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
Инфо24 вчера в 13:48
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Футбол
Пять футбольных команд вышли из Кубка России
Команда "Краснодара" продолжила серию поражений, на этот раз уступив победу "Нижнему Новгороду" — 0:1.
УтроNews 02:30
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform 24 сентября в 12:07
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
Футбол
Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Спорт-Экспресс вчера в 22:50