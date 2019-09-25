Покупателем выступит «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. Продажа состоится в октябре, говорят два источника, близких к СГМ, и источник, близкий к «Газстройпрому».

с чего всё началось

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Политика Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Политика Лавров и Зеленский переговорили в ООН На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялся краткий разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Польский дипломат заговорил от лица США в Совбезе ООН Лавров назвал такой шаг прозорливым, особенно учитывая, что сейчас США, как принимающая страна, не исполняют свои обязательства.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Общество Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Музыка «Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей "Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Политика Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Футбол «Барселона» подтвердила новую травму Месси Уже в первом матче после месячного восстановления после травмы нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новое повреждение.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ» Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.

Гаджеты Intel подставила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Политика Путин обсудит с правительством меры для повышения доходов населения Президент РФ Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами правительства по повышению доходов россиян.

Экономика Заробитчане перевели на Украину $5,5 млрд за полгода В Нацбанке Украины подсчитали, сколько денег заробитчане из «незалежной» перевели на родину за первое полугодие 2019 года.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Общество Единый кампус СПбГУ построят в Пушкине Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета построят в Пушкине.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политика Минюст США решил начать антимонопольное расследование против Facebook Федеральная торговая комиссия (FTC) США уже начала собственное расследование в отношении Facebook по тому же поводу.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.