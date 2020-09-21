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Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
РБК03:03
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Эхо Москвы

Аркадий Ротенберг отрицает, что у него есть счета в американских банках

Эхо Москвы06:04
RT на русском

Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

RT на русском04:34
Москва 24

Аркадий Ротенберг прокомментировал сообщения о счетах в банках США

Москва 2403:55
Ведомости

Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Ведомости04:04
REGNUM

Ротенберг оценил данные финразведки о счетах граждан РФ в банках США

REGNUM03:57
News.ru

Ротенберг назвал бредом данные финразведки США о махинациях через банки

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РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках

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