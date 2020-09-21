Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках
Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.В источнике
С чего всё началось
Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
РБК03:03
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