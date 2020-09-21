Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.

С чего всё началось Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton. РБК 03:03