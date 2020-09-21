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Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.