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Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
РБК03:03
Подробнее о событии
Ведомости

Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Ведомости04:04
ТАСС

РБК: Аркадий Ротенберг опроверг информацию о наличии счетов в банках США

ТАСС04:37
RT на русском

Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

RT на русском04:34
Эхо Москвы

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал «бредом» публикацию о счетах в американских банках

Эхо Москвы07:31
REGNUM

Ротенберг оценил данные финразведки о счетах граждан РФ в банках США

REGNUM03:57
Москва 24

Аркадий Ротенберг прокомментировал сообщения о счетах в банках США

Москва 2403:55
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках

РБК03:03

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