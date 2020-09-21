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RT на русском
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Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Как передаёт РБК, он назвал эти сообщения не более чем бредом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
РБК03:03
Подробнее о событии
RT на русском

Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

RT на русском04:34
РБК

Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

РБК03:03
Ведомости

Ротенберг назвал бредом данные СМИ о транзакциях через лондонский банк

Ведомости04:04
БИЗНЕС Online

Российский миллиардер назвал бредом расследование о счетах в банках США

БИЗНЕС Online03:58
REGNUM

Ротенберг оценил данные финразведки о счетах граждан РФ в банках США

REGNUM03:57
Москва 24

Аркадий Ротенберг прокомментировал сообщения о счетах в банках США

Москва 2403:55
ИА Красная Весна

Ротенберги назвали информацию проекта «Кассандра» «бредом»

ИА Красная Весна04:05

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда
Известия18:43
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Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

В соцсетях "ВКонтакте" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта – собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.
РИА Новости04:46
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Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна найдет эффективные способы защиты в случае, если не удастся договориться со Штатами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТК Звезда04:30

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

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РБК02:56
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Новый BMW M3 с гигантскими ноздрями презентуют 23 сентября

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32CARS.ru23:47
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Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка Кристина Резцова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности, но планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае, сообщила РИА Новости мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости03:01