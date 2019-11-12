«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Технологии Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.

Общество Медведев провел совещание в поезде Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск – Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Политика ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.

Происшествия В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Политика В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.

Космос Компания SpaceX успешно произвела запуск еще 60 интернет-спутников Компания SpaceX произвела успешный запуск 60 мини-спутников сегодня, в понедельник, ставших второй по счету группой спутников планируемой мегаконстелляции, предназначенной для предоставления услуг спутникового Интернета по всему миру.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Футбол Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Армия и оружие У берегов Израиля нашли российскую подлодку Вооружённое обострение на юге Израиля с участием палестинской группировки «Исламский джихад» отводит на второй план вопросы вокруг замеченной в израильских территориальных водах российской подлодки.

Игры PlayStation 5 получит не игровые картриджи, а фирменные внешние SSD Источник утверждает, что этот картридж будет предназначен для игровой консоли PlayStation 5, а теперь самое интересное: этот картридж может выступать не физическим носителем для игр, а по сути внешним твердотельным накопителем для новой консоли.

Политика Зеленский обещает референдум о продаже земли на Украине иностранцам Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что иностранцы смогут приобретать землю в стране, только после одобрения на всенародном референдуме.

Политика Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Технологии Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.

Общество Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».

Политика На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.