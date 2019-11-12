Экономика
КоммерсантъРотенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:07, Ашберн
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Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor вчера в 22:14
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск – Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Политика
ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября
Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.
REGNUM 03:39
Кино
Обновлённые «Ангелы Чарли» появятся в прокате с 14 ноября
Профиль 10 ноября в 05:55
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
Российская газета 05:53
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов
В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.
RT на русском 07:23
Космос
Компания SpaceX успешно произвела запуск еще 60 интернет-спутников
Компания SpaceX произвела успешный запуск 60 мини-спутников сегодня, в понедельник, ставших второй по счету группой спутников планируемой мегаконстелляции, предназначенной для предоставления услуг спутникового Интернета по всему миру.
AstroNews.ru вчера в 13:55
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Футбол
Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Sport24.ru 05:14
Армия и оружие
У берегов Израиля нашли российскую подлодку
Вооружённое обострение на юге Израиля с участием палестинской группировки «Исламский джихад» отводит на второй план вопросы вокруг замеченной в израильских территориальных водах российской подлодки.
News.ru 05:30
Футбол
Футболисты «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
ProstoProSport 07:05
Игры
PlayStation 5 получит не игровые картриджи, а фирменные внешние SSD
Источник утверждает, что этот картридж будет предназначен для игровой консоли PlayStation 5, а теперь самое интересное: этот картридж может выступать не физическим носителем для игр, а по сути внешним твердотельным накопителем для новой консоли.
iXBT.com 04:01
Политика
Зеленский обещает референдум о продаже земли на Украине иностранцам
Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что иностранцы смогут приобретать землю в стране, только после одобрения на всенародном референдуме.
Национальная служба новостей вчера в 10:43
Наука
Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца
Naked Science 02:29
Политика
Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Технологии
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Политика
На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес
«Втяни все в себя»: Гузеева пристыдила мужа в магазине одежды
В прошлом году ходили слухи, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Игорь отправился в отпуск не с женой, а со своей тещей.
Телепрограмма 07:12