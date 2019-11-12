Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРотенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
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Компании Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Ведомости03:02

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

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Участвовавшие в строительстве Крымского моста компании Ротенберга не смогли заработать на проекте

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Forbes раскрыл, ради чего Ротенберг передумал покидать строительный бизнес

URA.Ru02:30

Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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