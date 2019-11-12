«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.

Футбол Сычёв высказался о прогрессе Бакаева Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Авто Kia показала новые изображения серийной Kia Optima Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima нового поколения для корейского рынка.

Происшествия СК проверит информацию о противоправных действиях историка Соколова Руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил следователям проверить появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов ранее допускал противоправные действия в отношении другой студентки.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Театры В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино» Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.

Общество Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кино Вышел трейлер «Соника» с обновлённым дизайном героя После долгой паузы Paramount Pictures выпустила новый трейлер экранизации «Соника» с обновлённым дизайном главного героя.

Происшествия В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Политика Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.

Здоровье В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 раз Если раньше для получения прав надо было сдать только мочу для определения наличия наркотиков, то с 22 ноября придется сдавать и анализ крови СDT(на алкоголизм).

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Общество Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Происшествия Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.

Общество «Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».

Футбол Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».