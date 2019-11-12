Экономика
КоммерсантъРотенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:05, Вашингтон
Футбол
Сычёв высказался о прогрессе Бакаева
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.
RT на русском 03:15
Политика
Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине
Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет 03:39
Происшествия
Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи
Фонтанка.Ру 05:29
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima нового поколения для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Происшествия
СК проверит информацию о противоправных действиях историка Соколова
Руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил следователям проверить появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов ранее допускал противоправные действия в отношении другой студентки.
Вечерняя Москва 04:16
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Театры
В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино»
Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.
Голос Правды 09 ноября в 19:05
Общество
Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Кино
Вышел трейлер «Соника» с обновлённым дизайном героя
После долгой паузы Paramount Pictures выпустила новый трейлер экранизации «Соника» с обновлённым дизайном главного героя.
Gmbox.ru 06:26
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Политика
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.
RT на русском 05:58
Здоровье
В Волгограде цена справки для получения водительских прав увеличится в 10 раз
Если раньше для получения прав надо было сдать только мочу для определения наличия наркотиков, то с 22 ноября придется сдавать и анализ крови СDT(на алкоголизм).
Высота 102 06:17
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Общество
Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний
По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Ведомости 06:56
Происшествия
Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице
Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
RT на русском 06:27
Происшествия
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге
Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
РЕН ТВ 06:24
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Metaratings 06:13
Футбол
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:09
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Политика
Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова
Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 04:44