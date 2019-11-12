Экономика
КоммерсантъРотенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
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Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.
Военное дело вчера в 04:36
Политика
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17
Автоспорт
Гасли останется партнером Квята в команде «Торо Россо»
РИА Новости 05:49
Общество
Появилось видео с совещания Медведева в поезде
Lenta.ru 05:26
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Фигурное катание
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения по российским фигуристам
РИА Новости 03:44
Политика
Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику
Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
Московский Комсомолец 03:28
Общество
В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
REGNUM 03:52
Политика
На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
АБН 04:50
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости вчера в 09:04
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
Car.ru 05:44
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Игры
Rockstar объявила набор в команду разработки крупнобюджетного экшена в открытом мире
Исходя из описания требований и обязанностей соискателя, можно сделать вывод, что в стенах Rockstar North кипит работа над крупнобюджетным экшеном в открытом мире с большим количеством реалистичных персонажей.
3DNews 06:01
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду
Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:55
Общество
Газ из Болгарии в Сербию по «Турецкому потоку» пустят в 2020 году
Газ из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» начнёт поступать до мая 2020 года.
REGNUM 02:10
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Известия 10 ноября в 22:25
Происшествия
Поезд насмерть сбил школьницу в Карелии
11 ноября в Медвежьегорске поезд сбил 17-летнего подростка, рассказали в пресс-службе Транспортной прокуратуры республики.
ГТРК Карелия 01:52
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию россиянке, отца которой избили силовики на ее глазах
Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 25 тысяч евро жительнице Туапсе, на глазах которой силовики избили ее отца.
Медиазона 05:09
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия вчера в 04:49