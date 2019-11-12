Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРотенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Forbes01:30

Компании Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Ведомости03:02

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

Коммерсантъ04:21

Forbes раскрыл, ради чего Ротенберг передумал покидать строительный бизнес

URA.Ru02:30

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга

Эхо Москвы03:31

Участвовавшие в строительстве Крымского моста компании Ротенберга не смогли заработать на проекте

Новая газета04:50

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

Вести.Финанс04:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:56, Вашингтон
Футбол

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Общество

Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд

BFM.ru 04:50
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ вчера в 11:33
Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Музыка

Финны обвинили группу из Екатеринбурга в краже гимна России

Екатеринбург Онлайн вчера в 14:39
Футбол

Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

Мослента вчера в 10:34
Общество

«Комбинат питания Конкорд» бизнесмена Пригожина сменил владельца

ЗакC.Ру 01:56
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 10:36
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета вчера в 12:02
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Происшествия

Одного из угрожавших судье Мосгорсуда доставили в СК

Ранее 11 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 04:00
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.
Коммерсантъ 02:53
Общество

Родственники рассказали о жизни убитых в Забайкалье солдат

Рамблер 00:57
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 вчера в 10:21
Интернет

YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли

В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Армия и оружие

ДНР сообщила о разведении вооружений и сил в Петровском

News.ru 04:31
Армия и оружие

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Общество

В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.
DP.RU вчера в 13:07
Космос

Оказалось, что первые звезды формировались слишком быстро

Naked Science 05 ноября в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное