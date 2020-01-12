Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРотенберг подал новые иски к скандинавским банкам

Банки объяснили отказ тем, что Борис Ротенберг и его брат Аркадий внесены в санкционный список США. Отметим, что Ротенберги входят в список самых богатых бизнесменов России. Состояние Аркадия Ротенберга оценивают в 2,6 млрд. долларов, а Бориса Ротенберга в 1,1 млрд. долларов.
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Брат Ротенберга пытается через суд обязать финские банки обслуживать его счета

URA.Ru09:29

Решение по иску миллиардера Бориса Ротенберга к четырем банкам станет прецедентом

Forbes10:49

Российский бизнесмен Борис Ротенберг снова судится со скандинавскими банками

Эхо Москвы12:01

Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками

Ведомости10:54

Ротенберг подал новые иски к скандинавским банкам

ГЛАС.RU11:17
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Происшествия

СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
News.ru 13:34
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Политика

Назван вероятный и.о. президента Абхазии

Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
REGNUM 13:17
Футбол

Сарри не отпустит «Интер» Конте: прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»

Ювентус в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил Кальяри 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах.
Sportmail.ru 09:26
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Происшествия

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
ТАСС 12:53
Футбол

Хави отказался возглавить «Барселону» в нынешнем сезоне

Vprognoze.ru 10:29
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.
ТАСС 12:50
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Политика

Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»

Президент США Дональд Трамп призвал иранское руководство "остановить убийство" участников протестных акций, включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.
РИА Новости 09:36
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 09 января в 12:46
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Происшествия

Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели

Жители дома, из окна которого выпала российская модель Ксения Пунтус, рассказали о событиях, произошедших в ночь инцидента.
Lenta.ru 14:02
Политика

Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Очень опасным процессом назвал президент РФ Владимир Путин переброс большого количества наемников из сирийской зоны Идлиба в Ливию.
РЕН ТВ вчера в 23:06
Футбол

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
RT на русском 14:01
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости 09 января в 08:29
Происшествия

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
РИА Новости 13:25
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже

Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:52
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Технологии

Apple сканирует все фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
ToDay News Ufa 09 января в 12:58
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Sportbox.RU 10:28
Авто

Какие новинки подготовил АвтоВАЗ в новом 2020 году

Автоэксперты поделились своей информацией, что нового подготовил АвтоВАЗ своим потребителям в 2020 году.
Car.ru 13:56
Политика

Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски

Lenta.ru 09:35
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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