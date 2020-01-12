Экономика
ГЛАС.RUРотенберг подал новые иски к скандинавским банкам
Банки объяснили отказ тем, что Борис Ротенберг и его брат Аркадий внесены в санкционный список США. Отметим, что Ротенберги входят в список самых богатых бизнесменов России. Состояние Аркадия Ротенберга оценивают в 2,6 млрд. долларов, а Бориса Ротенберга в 1,1 млрд. долларов.
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Происшествия
СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Политика
Назван вероятный и.о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
Футбол
Сарри не отпустит «Интер» Конте: прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»
Ювентус в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил Кальяри 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах.
Происшествия
Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний
Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону» в нынешнем сезоне
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Политика
Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»
Президент США Дональд Трамп призвал иранское руководство "остановить убийство" участников протестных акций, включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Происшествия
Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели
Жители дома, из окна которого выпала российская модель Ксения Пунтус, рассказали о событиях, произошедших в ночь инцидента.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Очень опасным процессом назвал президент РФ Владимир Путин переброс большого количества наемников из сирийской зоны Идлиба в Ливию.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Экономика
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Происшествия
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ в новом 2020 году
Автоэксперты поделились своей информацией, что нового подготовил АвтоВАЗ своим потребителям в 2020 году.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.