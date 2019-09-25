Экономика

REGNUMREGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
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с чего всё началось

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБКвчера в 11:20

Подробнее о событии

РБК: Ротенберг может продать «Газпрому» его крупнейшего подрядчика

ТАСС03:23

Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей

DP.RUвчера в 12:05

Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал

URA.Ruвчера в 22:59

«Газпром» купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца

Ведомостивчера в 14:39

РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей

Forbesвчера в 13:15

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

REGNUM02:29

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

РБКвчера в 11:20
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Происшествия

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Политика

В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Единоборства

Федерация бокса России накажет виновников конфликта в Екатеринбурге

РБК 06:41
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика

Украинский телеканал «112» лишили лицензии

Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Шоу-бизнес

Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 04:37
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Экономика

Минфин предложил включить в новый план приватизации «Аэрофлот» и «Первый канал»

Министерство финансов предложило внести в новый перечень приватизированных предприятий "Аэрофлот" и "Первый канал".
Piter.tv 06:41
Здоровье

Москвичей предупредили об осеннем обострении

Синоптики предупредили жителей Москвы, что погода в столице может спровоцировать осенние обострения заболеваний, передает "Метеоновости".
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

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Шоу-бизнес

Онколог объяснил связь рака у Фриске, Хворостовского и Заворотнюк

Врач-онколог объяснил связь между раком у оперного певца Дмитрия Хворостовского, поп-певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
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Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет

Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Экономика

Названы крупнейшие компании России

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний составила 85,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, когда она была на уровне 72,3 триллиона рублей.
Lenta.ru 02:52
Политика

Минюст США решил начать антимонопольное расследование против Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США уже начала собственное расследование в отношении Facebook по тому же поводу.
Полит.ру 00:10
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«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22
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Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки

Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
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Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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